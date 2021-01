Oud-hoofdcommissaris: "Na drie dagen zijn de relschoppers het wel zat"

Na een dag of drie zullen de relschoppers het wel zat zijn. Dat vermoeden spreekt oud-hoofdcommissaris van Amsterdam Joop van Riessen uit. Hij complimenteert de politie en ME over hoe ze optreden tegen de relschoppers. Van Riessen spreekt uit ervaring: hij maakte twee keer in zijn carrière grote rellen mee die de hoofdstad op zijn kop zette.

Van Riessen was erbij in 1980 toen de krakersrellen uitbraken

Als oud-hoofdcommissaris van de stad Amsterdam moest Joop van Riessen bij twee roerige momenten om zien te gaan met rellen in zijn stad. Hij leidde het korps zowel tijdens de 'bouwvakkersrellen' in 1966 als in 1980 tijdens de 'krakersrellen' bij de kroning van Beatrix. "Dat zijn echt twee momenten van herkenning uit mijn carrière", vertelde Van Riessen bij NH Radio. "Ik herken de heftigheid en zie hetzelfde beeld als destijds zich afspelen in het land. Grote verschil is wel dat het destijds alleen de hoofdstad betrof, nu zijn de rellen door het hele land." Misbruik De oud-commissaris ziet dat toen net als nu relschoppers zich bezighouden met plunderingen en geweld op straat. "Ja die vergelijking gaat zeker op", zegt hij. "Er zijn demonstranten die het niet eens zijn met de avondklok en de coronamaatregelen en je ziet relschoppers die daar misbruik van maken." Van Riessen legt dat uit dat de relschoppers de gewone demonstranten overstemmen. "Dat zag je ook bij de kroning in '80. Er waren mensen die gebruikmaakten van hun demonstratierecht en relschoppers die daar misbruik van maken. Bij de bouwvakkersrellen zag je op een gegeven moment helemaal geen bouwvakker meer, er waren alleen maar relschoppers." Op de vraag hoe je een einde maakt aan zulke heftige rellen, heeft Van Riessen een bemoedigend antwoord. "Na drie dagen zijn ze moe, dan zijn de relschoppers het wel zat. Op de vierde dag is de lol er wel af. Ik hoop dan ook dat dat dit keer weer gebeurt."

Schieten Wat betreft het optreden van de politie vindt de oud-commissaris dat er wel aanleiding is om harder op te treden. "Terugkijkend op de kroning waren er aanleidingen genoeg om te schieten. Maar destijds is er geen schot gevallen. Er ontstond 'iets' waardoor dat niet gebeurde. Er werd af en toe wel een pistool getrokken, maar niet geschoten." "Je merkt dat de ME tegenwoordig echt in verband optreedt en dat gaat gestructureerd. Er wordt nu niet geschoten, maar als je de beelden ziet, dan is daar genoeg aanleiding voor", meent Riessen. Hij heeft ook een pluim voor het korps. "Ik heb Nationaal Commandant Willem Woelders na een tv-optreden in een talkshow op tv nog een sms gestuurd. Om hem te laten weten dat hij het keurig deed. Mensen zeggen dat de militairen moeten komen, maar dit komt goed", besluit hij optimistisch.