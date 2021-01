Jongeren over rellen in Oost: "Ik schaam me voor mijn leeftijdgenootjes"

AMSTERDAM - Na de rellen van gisteravond in de Indische Buurt wordt vandaag de schade opgemaakt. Behalve enkele ingegooide ruiten van restaurant Badhuis Oedipus, lijkt het mee te vallen. Maar bij de buurtbewoners zit de schrik er goed in. Uit de beelden blijkt dat het vooral jongeren zijn die de rellen veroorzaken. NH Nieuws ging daarom in gesprek met enkele jongeren uit de buurt.

"Het geeft me wel een beetje een eng gevoel, elke dag wordt het een stukje erger", zegt een jonge dame, die in de buurt werkt. Ze voelde de grimmige sfeer al toen ze om zeven uur naar huis vertrok. Later zag ze op sociale media hoe het uit de hand liep. "Veel jongeren rellen alleen voor het rellen. Ze zijn boos, omdat ze hun 'vrijheid' willen hebben en ze willen dat de avondklok weggaat. Maar die boodschap komt bij mij in niet aan", vindt ze. Alleen maar meer kapot "Waar gaan we allemaal naartoe als dit zo doorgaat. De kleine ondernemers zitten al helemaal aan de grond. Door stenen door de ruiten te gooien en fietsen in de fik te steken maken ze ze alleen maar meer kapot", vertelt ze.

"Ik schaam mij voor mijn leeftijdgenootjes", is het eerste wat de 16-jarige Jasmin zegt als we een ractie vragen op de rellen. "Dit gaat niet meer over demonstreren, omdat je het niet eens bent met de maatregelen of vechten voor je vrijheid. Dit is gewoon geweldpleging en vandalisme", vertelt ze resoluut. Al lastig genoeg "Ik denk dat heel veel mensen willen dat dit niet verder uit de hand loopt en wordt opgelost, zodat we uit deze tijd komen en allemaal weer lekker naar school kunnen", hoopt ze vurig. "De maatregelen en de pandemie zijn op zich al lastig genoeg. En dan deze rellen erbij, dat maakt het allemaal niet veel beter."

Gisteravond verzamelden groepen jongeren zich Amsterdam-Oost en braken er rellen uit bij het kruispunt van de Molukkenstraat en de Insulindeweg. Het begon met vuurwerkbommen, veel getoeter en geschreeuw. Later werd er ook met stenen gegooid en voerde de ME enkele charges uit. Rond 21.00 uur had de ME de zaak onder controle en was de rust teruggekeerd. De politie heeft 11 personen aangehouden.