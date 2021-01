Leerlingen basisscholen 't Zand keihard aan het werk voor nieuw schoolplein

'T ZAND - Alle creativiteit is uit de kast getrokken om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor een nieuw schoolplein voor de Sint Jozefschool. Het ziet er nu een beetje saai en grijs uit, maar het moet straks een groene plek worden waar de kinderen lekker actief kunnen zijn en kunnen leren van de natuur. Ze zijn nu bezig met hun pronkstuk: een piratenschip.

"Het wordt straks een openbaar terrein waar de kinderen straks lekker kunnen spelen, ook na schooltijd", vertelt directeur Teske Mensonides van de Sint Jozefschool. "Ook kinderen die hier niet op school zitten zijn straks welkom, net als ouderen. Het is eigenlijk voor het hele dorp". De school zit onder één dak met de Zandhope en delen ook hetzelfde schoolplein.

De leerlingen zijn met allerlei projecten bezig om geld bij elkaar te krijgen. Er worden lege flessen ingezameld, loombandjes gemaakt en steentjes beschilderd. "Dat laatste is een project van de onderbouw", vertelt juf Jacintha Roos. "De inzet van de kinderen is geweldig. En zo zijn er nog veel meer projecten. Het is echt mooi om te zien"

Inzameling

Het hele dorp is inmiddels bij de inzamelingsactie betrokken. Er is dan ook al aardig wat geld in kas. "Het is een belangrijk project in deze tijd van corona. De kinderen zitten veel binnen en kunnen elkaar niet opzoeken", zegt directeur Annika Bregman van basisschool Zandhope, "Deze actie zorgt echt voor verbinding met elkaar, er is heel veel animo."

De actie voor het pronkstuk, het piratenschip, loopt al aardig maar ze zijn er nog niet."We hebben best nog veel geld nodig", zegt Teske Mensonides. 'Laat het schip varen' heet deze actie ook. Maar daarnaast hebben we nog veel meer geld nodig. We doen het echt samen en alles is welkom."