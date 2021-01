Groot deel Haarlem opnieuw risiciogebied vanwege rel-oproepen

Directe aanleiding zijn de oproepen tot rellen die rondgaan op sociale media. Gisteren liep het hierdoor uit de hand in Schalkwijk, waar tientallen relschoppers tekeer gingen.

De gebieden die nu uitgeroepen zijn tot veiligheidsrisicogebied zijn het winkelcentrum Marsmanplein en omgeving, het centrum, Europawijk en winkelcentrum Schalkwijk, en winkelcentrum Beatrixplein en omgeving. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt in een persbericht.

Burgemeester Wienen noemt de (aangekondigde) rellen 'in geen enkele wijze geoorloofd'. "De politie zal dan ook hard ingrijpen", aldus de burgemeester. "Ik roep dringend op: blijf thuis, doe niet mee, ga ook niet kijken. Niemand is blij met corona of een lockdown en deze lastige periode duurt lang, maar de consequenties van een strafblad duren nog veel langer."

Ramen dichtgetimmerd

Bij winkelcentrum Marsmanplein werden vanmiddag door ondernemers al maatregelen getroffen. Zo zijn winkels dichtgetimmerd. Ook heeft een kinderdagverblijf ouders gevraagd om hun kinderen eerder op te halen.

bekijk hieronder hoe winkeliers zich voorbereiden