Zes Noord-Hollanders opgepakt voor runnen harddrugs-webshop op dark web

De politie kwam de webshop met de naam DutchMasters op het spoor toen in mei 2019 de illegale online marktplaats Wallstreet Market werd ontmanteld. Behalve drugs werden daar onder meer ook wapens, vervalste documenten en malware verkocht. Van de handelaren die gebruikmaakten van het platform, bleek DutchMasters een van de groteren te zijn. Via postpakketbedrijven zouden ze wereldwijd drugs hebben geleverd.

Het dark web wordt gevormd door websites die niet via reguliere zoekmachines als Google kunnen worden gevonden en waarvoor speciale software nodig is om ze te bezoeken. Met die software verzekeren bezoekers van dergelijke sites zich ervan dat ze anoniem blijven.

Door zowel in de echte als de digitale wereld informatie over de webshop te verzamelen, zijn rechercheurs en cyberspecialisten erin geslaagd de identiteit van de mensen erachter vast te stellen. Onder de zes verdachten zijn vijf mannen en één vrouw, in de leeftijd van 33 tot en met 51 jaar. Bij hun aanhouding eerder vandaag heeft de recherche behalve drugs ook contant geld, dure horloges, een Porsche en data in beslag genomen.

135 x 5.000 pillen de wereld over

De zes personen worden zowel voor het verhandelen als het produceren van harddrugs verdacht. In september vorig jaar werd de xtc-distributielijn van DutchMasters opgerold. De politie hield destijds drie verdachten aan die zich bezighielden met het verpakken, labelen en verzenden van de postpakketten. Onderzoek wees uit dat via deze lijn in de drie maanden daarvoor ten minste 135 pakketten met 5.000 pillen over de wereld waren verspreid.