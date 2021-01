Met corona besmette skileraren verpesten trainingskamp judoka Tsjakadoea

AMSTELVEEN - Het internationale trainingskamp van Tornike Tsjakadoea (-60 kilogram) in het Oostenrijkse Mittersill duurde precies één dag. Door een aantal coronabesmettingen van een aantal skileraren is het internationale trainingskamp door de autoriteiten in Oostenrijk afgeblazen.

NH Sport/Thomas Brood

"Dit is helaas de tijd waarin wij leven. Wij kwamen zondagavond aan en dinsdag zijn wij begonnen aan de terugreis" reageert Tsjakadoea nuchter. De judoka uit Amstelveen zal nu de komende dagen weer gewoon trainen op Papendal. De burgemeester van Mittersill besloot dinsdag het trainingskamp af te blazen, nadat even verderop zeventien ski-instructeurs besmet waren geraakt met corona. Normaliter stonden er tien zware trainingen op het programma voor Tsjakadoea, maar het bleef bij slechts twee trainingen. "1000 kilometer heen en 1000 kilometer terug voor twee trainingen is wel een beetje zuur, maar het is niet anders", aldus Tsjakadoea.

Twee weken geleden pakte de judoka brons op de Masters in Doha. Het volgende toernooi van Tsjakadoea is in maart. Dan komt hij als het goed is in actie op de Grand Slam van Tblisi.