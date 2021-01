AZ-trainer Jansen houdt vertrouwen in Koopmeiners: "Hij is onze nummer één"

WIJDEWORMER - Een interessante week voor AZ. De Alkmaarders spelen woensdag tegen FC Utrecht en zondag tegen Ajax. Bij goede resultaten doet AZ volop mee voor de bovenste plekken. "Onze ambitie is de top vier en alles wat er nog meer mogelijk is daar gaan we voor."

Voorbeschouwing AZ - FC Utrecht met trainer Jansen - NH Nieuws

"Winstpartijen geven zoveel energie", vertelt trainer Pascal Jansen over de winst van afgelopen weekend op Feyenoord. "Toch kan je door het drukke programma maar even hiervan genieten." FC Utrecht Woensdag wacht namelijk alweer de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Een ploeg die vertoeft in de middenmoot. En dat is eigenlijk te laag gezien de kwaliteit van de selectie. "Goed team met goede spelers, waar dit seizoen het nodige is gebeurd. Onlangs speelden we nog tegen ze en daar was de eindfase wat minder plezierig voor ons." Jansen doelt op de late 2-2 gelijkmaker van FC Utrecht eind december.

Quote "De Wit stond vandaag weer voor het eerst op het veld en hij had een grote glimlach" AZ-trainer, Pascal Jansen

"We hebben dezelfde selectie als tegen Feyenoord", aldus de Alkmaarse oefenmeester over wie erbij zijn tegen Utrecht. Dat betekent dus nog geen Ron Vlaar, Jonas Svensson en Dani de Wit. "Dani stond vandaag weer voor het eerst op het veld en hij had een grote glimlach. Ik kan alleen nog niks zinnigs zeggen over zijn terugkeer." Strafschoppen Tot slot nog even over Teun Koopmeiners. De aanvoerder van de Alkmaarders miste tegen Feyenoord zijn vierde penalty van het seizoen. Maar dat is voor Jansen geen reden om een andere speler naar voren te schuiven bij strafschoppen. "Hij is absoluut nog onze nummer één, zonder twijfel." AZ - FC Utrecht begint woensdag om 18.45 uur en de reacties na afloop zijn terug te vinden op deze site. Bekijk de video voor het hele gesprek met Pascal Jansen.