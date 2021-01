Sport NL V Hans Bouwmeester (91) geniet nog steeds van 'zuinig' schaken

WIJK AAN ZEE - Er is geen foto van, laat staan dat er bewegend beeld van circuleert en ook de bokaal die bij de zege hoort, heeft hij niet meer. Toch is Hans Bouwmeester, geboren en getogen in Haarlem, de trotse (gedeeld met de Joegoslaaf Vasja Pirc) winnaar van het Hoogovensschaaktoernooi van 1954. Op dit moment wordt in Wijk aan Zee de 83ste editie gespeeld.

Bouwmeester (91) gaf de eindprijs, een kristallen vaas, ooit mee aan iemand die 'm voor hem zou opknappen. De man overleed en de eindprijs kwam nooit meer tevoorschijn. Hij kan er na al die jaren best om lachen. Het belangrijkste is dat de herinneringen bewaard zijn gebleven. "In de voorlaatste ronde speelde ik tegen de Oostenrijkse Alfred Beni en had ik geluk. Op het allerlaatste moment maakte hij een fout en raakte in één klap twee torens kwijt. Daar heb ik wel geluk mee gehad."

Quote "Het was ijskoud in het Kennemer Theater, die zaal was niet warm te stoken" Hans Bouwmeester

Het toernooi werd gespeeld in het Kennemer Theater in Beverwijk. Bouwmeester: "Koud dat het daar was, die zaal was niet warm te stoken. Er was ook gebrek aan brandstof in die tijd. Dat ik won was heel bijzonder. Het was het enige grote toernooi, we waren amateurs en hadden gewoon een baan. Spelen in het buitenland deed je bijna niet." Bouwmeester verdiende de kost als wiskundeleraar. Oorlog

De schaker stond bekend om zijn goede voorbereiding en zijn 'zuinige' spel. "Ik had alle boekjes van Max Euwe (de Nederlandse wereldkampioen) goed bestudeerd. Daarnaast kun je inderdaad zeggen dat ik zuinig speelde. Dat komt door mijn opvoeding. Vergeet niet dat ik in 1929 geboren ben. Toen ik won had ik elf jaar crisis, vijf jaar oorlog en vier jaar de naaweeën van de oorlog achter de rug."

Bouwmeester, die al weer jaren met zijn vrouw in Culemborg woont, schaakt nog steeds. "Iedere woensdagmiddag speel ik met iemand uit mijn club." Glunderend: "Hij is één van de beter schakers, maar ik win toch vaker dan hij...Eerlijk, het gaat nog altijd."

