Klein eerbetoon aan basketballer Kobe Bryant jaar na zijn dood: "Shoot some love!"

Een jaar geleden, op deze dag, was Kobe Bryant samen met zijn dochter op weg naar een basketbaltoernooi. Door mistig weer crashte de helikopter, waarbij Kobe, zijn dochter, en nog acht andere inzittenden omkwamen.

"In zijn kenmerkende Los Angeles Lakers-tenue, schiet de Amerikaanse basketbalspeler een hartje in de loop van het kanon op Eenhoornsluis in Amsterdam. Al zwevend geeft hem dit een oneindige 'hang time'", stelt Streetart Frankey. Hij wilde al langer zijn sportheld vereeuwigen, en daar is uiteindelijk dit symbolische kunstwerk uitgekomen.

Streetart Frankey: "Het is een beeld geworden dat draait om liefde: niet alleen liefde voor basketbal, maar ook voor elkaar. Dat kunnen we nu extra goed gebruiken. Dus shoot some love!"