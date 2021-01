Plan extra woningen Schagerbrug stap dichterbij, maar vrees voor plan Buitenvaert

Wethouder Jelle Beemsterboer: "Er is een grote vraag naar woningen in Schagerbrug. Daarvoor bouwen we bij Buitenvaert, maar dat zal niet voldoende zijn om aan de vraag in het dorp te voldoen. Nu er duidelijkheid is over de uitgangspunten, kunnen we samen met de mensen in het dorp een mooi plan gaan maken."

'Nu huizen nodig'

De dorpsraad van Schagerbrug is blij met extra woningen. Theo Groot: "Dit is goed nieuws. We zitten al ruim zeventien jaar op slot en we zijn enorm aan het vergrijzen." Maar Groot heeft wel een kanttekening: "Er gaan geluiden op dat de politiek het plan Buitenvaert aan wil houden en een nieuwe plan wil maken om huizen in dat plan betaalbaarder te maken. Dat zou zonde zijn, want dan zijn we weer twee jaar verder. We hebben nu huizen nodig."

De politiek van Schagen buigt zich 9 februari over de bouwplannen voor het voetbalveld en plan Buitenvaert.