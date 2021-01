Oude draaitelefoons gezocht: dementerende ouderen leven op van 'nieuwe jukebox'

VELSEN-ZUID - Waar de meesten het liefst het nieuwste modelletje willen, is [email protected] naarstig op zoek naar oude draaitelefoons, ‘als het even kan een T65’, voegt projectleider Bart ten Napel toe. Deze telefoons verbouwen ze in hun werkplaats in het Buko stadion, de thuisbasis van Telstar, tot muzikale Wonderfoons.