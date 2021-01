De Peiling: politiepaarden en -honden niet meer inzetten bij rellen

"Waar men in het verleden in ieder geval nog respect voor politiehonden en -paarden leek te kunnen opbrengen, zien we bij de recente rellen rondom de coronamaatregelen of het vuurwerkverbod dat grof geweld direct tegen de dieren gericht wordt”, zegt de woordvoerder van de gezamenlijke organisaties Erwin Vermeulen . "Waar politiepersoneel kiest voor dit beroep en daarmee accepteert in dergelijke situaties terecht te kunnen komen, hebben de honden en paarden hierin geen keuze."

Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond zegt dat demonstranten wel degelijk schrikken van paarden. "Je ziet sommigen terugdeinzen als ze een politieman of -vrouw op zo’n paard zien zitten."

Volgens de vakbondsman hebben de dieren daarom een 'buitengewoon belangrijke functie'. Wel erkent Struijs dat politiepaarden aangevallen worden door de relschoppers. "Voor zowel mens als dier wordt er altijd een risico genomen. Maar we moeten dit beteugelen met z'n allen", aldus de NPB-voorzitter. "De dieren spelen een hele belangrijke rol: ze hebben deze demonstraties heel veel erger voorkomen."

Levende Have

De politie zet speurhonden in om drugs of explosieven op te zoeken en surveillancehonden bij het dagelijks politiewerk. De surveillancehond is een zogenoemd geweldsmiddel. De politie te paard houdt toezicht op evenementen zoals voetbalwedstrijden en demonstraties.



Ook surveilleren de politieruiters op koop- en uitgaansavonden. Politiehonden en politiepaarden worden ook wel Levende Have genoemd. In 2016 werd daar een politieroofvogel aan toegevoegd die speciaal getraind was om drones te onderscheppen.