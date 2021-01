Rellen in binnenstad blijven uit: welke rol speelde de AZ-supporters van Ben-Side daarbij?

ALKMAAR - In de binnenstad en op het station van Alkmaar werden voor gisteravond rellen aangekondigd via appgroepen, maar het bleef rustig. Wel liep er een groep van zo'n vijftig supporters van de harde kern van AZ met zwarte capuchons en intimiderende blikken rond, klaar om in te grijpen. "We beschermen de stad tegen tuig", aldus een van de mannen tegen NH Nieuws. Een krachtig signaal, vindt AZ-watcher en raadslid Marius Wiegman.

Verslaggevers van NH Nieuws liepen een stuk mee met Ben-Side - Priscilla Overbeek / NH Nieuws

Hierboven zie je hoe tientallen mannen rond 20.15 uur gisteravond via het Ritsevoort de binnenstad van Alkmaar verlieten. Ze hadden net een ronde door de stad gelopen en een foto gemaakt op de Paardenmarkt om een statement te maken tegen vernielingen en geweld. Een paar uur eerder gingen de hele dag printscreens van appgroepen in de rondte om gisteravond te rellen tegen de avondklok. Ook voor vanavond gaan die oproepjes weer rond. "Sta op voor mensenrechten! We zijn toch geen fucking dieren?" valt te lezen. Tientallen jongeren stookten elkaar op tot geweld en het plunderen en molesteren van winkels in de stad. Waarschuwing Ben-Side De berichtjes kwamen ook terecht bij de harde kern van AZ: de Ben-Side. Een fanatieke groepering van ongeveer 750 tot duizend man die in het stadion altijd achter de goal staat. Gedurende de dag infiltreerden zij in de chatgroepen. "Blijf van de lokale ondernemers af. Dit moeten jullie niet doen, jullie zijn gewaarschuwd. Wij komen in actie", richtten zij zich tot de vermeende relschoppers. Daarna reageerde de groep met onderstaand statement. "Een krachtig signaal", vindt AZ-watcher en raadslid Marius Wiegman. Tekst gaat hieronder verder.

"In andere steden lijkt het erop dat er juist ook hooligans betrokken waren bij de rellen, dus dat de fanatieke tak van AZ zich hier vooraf juist over uitsprak vind ik sterk." Naast deze 'waarschuwing' vooraf, maakt een delegatie van de Ben-Side gisteravond dus een uitgebreide ronde door het centrum van Alkmaar, naar hun zeggen om de stad te beschermen. NH Nieuws sprak op het Ritsevoort kort met een paar van de mannen. "We zijn niemand tegengekomen. Gelukkig", aldus een van hen.

Quote "Morgen zijn we er weer. We zijn hier net zolang totdat mensen bergijpen dat we het niet tolereren als ze winkels slopen" Ben-Side

Ze willen allemaal anoniem blijven. "Morgen zijn we er weer om onze stad te beschermen tegen tuig. We zijn hier net zolang, totdat mensen begrijpen dat we het niet tolereren als ze winkels slopen." Volgens Wiegman is er best een kans dat de waarschuwing op sociale media een afschrikwekkende werking heeft gehad en er daarom in de stad niets is gebeurd. Tekst gaat hieronder verder.

"We weten natuurlijk niet wat er zou zijn gebeurd als er wel relschoppers waren, of ze dan zouden gaan vechten, maar volgens mij heeft Ben-Side laten zien dat het ook geweldloos kan. kan. Zo van: in Alkmaar gaat dat niet gebeuren." Ben-Side liep onder begeleiding van twee agenten die normaal ook supporters begeleiden rondom wedstrijden. Een woordvoerder van de politie laat aan NH Nieuws weten: "Ben-Side heeft aan ons te kennen gegeven dat ze een signaal willen maken tegen geweld en vernielingen. Ze hebben een rondje gelopen en hun statement gemaakt en opgeroepen om niet te rellen." Rond kwart over acht - net voor de avondklok - verliet de groep het centrum van Alkmaar weer. Tekst gaat door onder de foto

Ze liepen via het Ritsevoort de stad uit - Alkmaar Centraal

De politie kan niet zeggen over of het optreden van Ben-Side ook daadwerkelijk heeft bijgedragen aan een rustige avond. "Wij vinden dit wel op zich een fijne manier, dat het op een rustige manier verloopt, maar faciliteren de groep niet."

Reactie Alkmaarders NH-Radio-verslaggever Sjoerd Hilarius was vanmorgen in Alkmaar om reacties te vragen op het 'optreden' van Ben-Side. "Ik denk dat de supporters van AZ dichterbij de mensen staat dan de politie, dat ze meer één van de Alkmaarders zijn", aldus een Alkmaarse. Een andere man reageert: "Geweldig! Een prachtig systeem van de supporters. Als je zo'n harde kern hebt die het op een correcte manier weet te controleren vind ik dat heel goed." Hij denkt dat het respect afdwingt. Een andere Alkmaarse is iets meer sceptisch: "Nu werkt het misschien, maar het kan dat het op de lange termijn zorgt voor meer ellende. Als ze wel tegen elkaar opgaan (de relschoppers en Ben-Side, red.) dan krijg je een nog groter probleem. Maar ik hoop dat het niet zover hoeft te komen en iedereen zijn of haar vestand gebruikt." Een man besluit: "Tot toe nu is grote ellende ons bespaard en daar teken ik voor."

Er zijn rondom Ben-Side geen incidenten geweest of aanhoudingen verricht. In Alkmaar is eerder die avond wel één iemand aangehouden die zou hebben opgeroepen tot rellen. Nieuwe rellen Net als gisteravond is het stationsgebied en het Alkmaarse centrum vandaag van 16.30 tot morgenochtend 4.30 uur door de burgemeester aangewezen als Veiligheidsrisicogebied. Dan mag de politie preventief fouilleren. Vanmiddag om 14.00 uur heeft NH Nieuws een gesprek met de burgemeester van Alkmaar. AZ-watcher Wiegman is ook VVD-raadslid."We lazen gisteren de signalen de app-groepjes met oproepen tot geweld en dan is het wel spannend wat gaat er gebeuren. Ik denk dat het naïef is om te denken dat het in Alkmaar rustig blijft, als je ziet dat het in kleine gemeenten in het zuiden wel uit de hand loopt. Maar gisteren is er is preventief gereageerd, door de gemeente maar ook door Ben-Side."