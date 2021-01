Bekenden steken met verhuizing bedreigde Hilversumse ouderen hart onder de riem

Hart onder de riem

Het Hilversumse mantelzorgkoor voelt zich erg betrokken bij het lot van de bewoners van Gooizicht en met name dat van Trudy als één van de leden van het koor. "We zijn erg geraakt door het nieuws dat de bewoners hebben gekregen", vertelt Ria de Jong. "De bewoners gaan een zware tijd door en dat verdienen ze niet."

Alle bewoners kregen van het koor allemaal een 'lichtpuntje', een rood lichtgevend hartje als teken van hoop. Trudy kreeg het hartje als eerste. "We willen laten weten dat we trots op Trudy zijn om haar protest. We willen haar in het licht zetten, want ze is licht door licht te zijn", sprak Ria. "Het hartje moet de bewoners verbinden in deze rottijd."

Trudy was erg geëmotioneerd door het steuntje onder de rug van het mantelzorgkoor. "Wat lief. Breng me nou niet aan het huilen", zei ze.

