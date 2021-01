Marathonschaatser Hoogeveen stopt

"Het is mooi geweest. Er zaten steeds minder krenten in de pap. Het is mooi om te stoppen nu ik nog sterk en fit ben", laat Hoogeveen weten. Voor de ervaren rot was het een zwaar besluit. "Zeker, want ik houd heel erg van deze sport," aldus Hoogeveen.

De schaatser veroverde vorige jaar de nationale titel op natuurijs. Na 150 kilometer was hij de sterkste op de Weissensee. Dat is zijn mooiste prijs in de veertie jaar dat hij wedstrijdrijder was.

Een paar maanden terug was Hoogeveen nog individueel aan het trainen om fit te blijven. Op de ijsbaan in Haarlem werkte hij stug 125 rondjes af. Uiteindelijk werd er een streep gezet door het seizoen en dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld in zijn besluit om te stoppen.