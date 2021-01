Veel rook bij grote brand in flatgebouw Amstelveen

AMSTELVEEN - In een flatwoning aan de Ambrosiuslaan was vanavond rond 20.45 uur een grote brand uitgebroken. Meerdere woningen werden ontruimd.

De brand woedde op de derde verdieping van een flat. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De vlammen zijn inmiddels geblust.

De brandweer was met meerdere eenheden ter plaatse. Er was ook een ambulance opgeroepen, maar het is nog onduidelijk of er iemand gewond is geraakt. Ook is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.