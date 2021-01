Oud-Ajacied Sam Hendriks doet Jong Ajax pijn met doelpunt en assist in extremis

AMSTERDAM - De jarige Sam Hendriks heeft Go Ahead Eagles op De Toekomst langs Jong Ajax geloodst. Een oersaai duel werd uiteindelijk pas in de blessuretijd beslist (0-2).

Kansen waren spaarzaam op De Toekomst, waar Lassina Traoré voor het eerst sinds zijn blessure weer minuten maakte voor Jong Ajax. De spits raakte in het thuisduel met FC Twente (1-3 verlies) geblesseerd. Tegen Go Ahead speelde de Burkinees een helft mee.

Muur van Deventer

Het elftal van trainer Mitchell van der Gaag had moeite om door de hechte defensie van de bezoekers heen te voetballen. Het lukte de ploeg in de eerste helft niet eens om een schot op doel te produceren.

Traoré bleef in rust achter in de kleedkamer en werd vervangen door Brian Brobbey. Later verstekte Naci Ünüvar de aanval en creeërde Jong Ajax wel meer kansen.

Wie jarig is, trakteert

Uiteindelijk was het Go Ahead Eagles dat aan het langste eind trok. Sam Beukema kopte een corner richting het doel, waarna invaller Sam Hendriks de bal van dichtbij binnentikte. Hendriks, die vandaag zijn 26ste verjaardag viert, gaf vlak daarna ook nog de assist op Bradly van Hoeven, die voor de 0-2 tekende.

Opstelling Jong Ajax: Kotarski; Kasanwirjo, Regeer, Hillen (Musampa 60'), Baas; Warmerdam, Jensen (Q. Timber 80'), Taylor; Martha (Ünüvar 60'), Traoré (Brobbey 46'), Hansen (Fitz-Jim 80').

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate, Kuipers; Lucassen, Botos (Eyibil 16'), Brouwers; Rabillard (Eersteling 64'), Mulenga (Hendriks 64'), Van Hoeven.