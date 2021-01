Oproep burgemeesters: 'Blijf binnen en ga niet rellen'

NOORD-HOLLAND - Verschillende burgemeesters roepen mensen op om thuis te blijven en geen gehoor te geven aan oproepen voor nieuwe rellen. Afgelopen weekend liep een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam opnieuw uit de hand . "Gebruik je gezonde verstand, bij overtreding loop je het risico op een boete en een strafblad", zegt burgemeester Jos Wienen van Haarlem.

Ondanks de avondklok was het gisteravond onrustig op verschillende plekken door het hele land. Op sociale media worden verschillende nieuwe demonstraties aangekondigd voor de komende avonden.

Uit een rondgang van NH Nieuws langs verschillende gemeenten blijkt dat er rekening wordt gehouden met nieuwe demonstraties en rellen. Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad roept via Facebook op om thuis te blijven. "De afgelopen weken was het straatbeeld in Zaanstad rustig. Ik vraag u indringend om dat zo te houden."

Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema roept op om binnen te blijven. Ze laat aan AT5 weten dat politie en justitie in opperste paraatheid zijn. "Wij zijn overal op voorbereid en zullen het niet accepteren." Gisteren zijn er in Amsterdam 190 mensen aangehouden bij een verboden demonstratie op het Museumplein. Vanmorgen zaten er nog 27 vast, waaronder zeven minderjarigen.

Ravage

"Tegen diegenen die het overwegen zou ik willen zeggen: doe het niet. Je maakt een ravage van je eigen stad, de stad waar je van houdt." Halsema haar ambtswoning wordt sinds gisteravond extra beveiligd na de uit de hand gelopen demonstratie op het Museumplein. Ze vindt het bedroevend dat er nog zoveel mensen op het plein waren. "Je ziet dat mensen hardnekkig naar een locatie blijven komen waar ze niet mogen zijn en waar bovendien misbruik wordt gemaakt van de vrijheden die er zijn: door te rellen en crimineel gedrag te vertonen."

De Haarlemse burgemeester Jos Wienen roept eveneens met klem op om geen gehoor te geven aan de oproepen die online rondgaan. "Gebruik je gezonde verstand, bij overtreding loop je het risico op een boete en een strafblad. Ook ouders roep ik met klem op om hun kinderen thuis te houden. Het is voor niemand prettig, maar laten we het niet nòg onprettiger maken dan strikt noodzakelijk."