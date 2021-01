Natuur verstoord door bezoekers; 'Ze kennen de regels niet'

Nooit eerder was het zo druk in de Kennemerduinen bij 't Wed in Overveen. Sinds een jaar is het aantal bezoekers enorm toegenomen en dat baart de boswachters van natuurbeheerder PWN zorgen. Niet alleen vanwege de hoeveelheid, maar vooral omdat veel bezoekers nieuw zijn in 't gebied en de regels niet kennen. "Ze gaan van de paden af en verstoren de natuur", aldus Simone de Maat, boswachter bij PWN.

Het is zo druk in het natuurgebied, dat het niet veel uitmaakt of het doordeweeks of weekend is. Simone heeft haar handen vol aan bezoekers die de natuur verstoren. "Mensen fietsen op voetpaden, ze voetballen naast het pad op bijvoorbeeld mos wat belangrijk is voor bepaalde diersoorten. Kinderen klimmen in bomen die daar niet voor bestemd zijn en waar beestjes leven die belangrijk voedsel zijn voor vogels."

Volgens Simone ligt het vaak aan onwetendheid en doen bezoekers het niet opzettelijk, maar dat frustreert haar wel. "Ik snap niet dat mensen een natuurgebied in gaan en niet even de regels bekijken vooraf."

Winter

In de winter is het normaal gesproken rustig in natuurgebieden, waardoor dieren ook de rust krijgen die ze nodig hebben. En dat is nu niet echt het geval. "Als mensen de rust van bijvoorbeeld herten verstoren, die net bezig zijn met het bij elkaar scharrelen van hun eten, dan is dat energieverlies voor hen."

Volgens Simone is schade aan de natuur niet echt te meten op dit moment. Achter de schermen houden ze alles nauwlettend in de gaten. "We meten niet alleen het aantal fietsers, maar ook de voetgangers in het gebied om zo een beeld te vormen van de hoeveelheid bezoekers. " En er wordt nagedacht met een speciaal team waaronder ecologen, over hoe het verder moet als de grote hoeveelheden bezoekers aan blijven houden.

In de tussentijd hebben natuurorganisaties de handen ineen geslagen en zijn een publiekscampagne gestart in de hoop dat mensen hun gedrag gaan aanpassen en zich netjes aan de regels houden. "Ik hoop dat mensen gewoon op de paden blijven. Als er geen bordje staat, dan is het in principe geen wandelpad, ook al lijkt het er misschien wel op."