Naarder stadhuis en twee kerken blijven zonder vlag: aanpassingen te duur

Er ontstond afgelopen Koningsdag veel ophef onder Naarders toen bleek dat er voor het eerst sinds vele tientallen jaren geen vlag meer uitgestoken werd door de gemeente Gooise Meren. "Je hebt echt geen historisch besef als je denkt dat het een oplossing is om aan de overkant van de straat op een pleintje een vlag te hangen. Wij willen de driekleur zien wapperen op de historische gebouwen. Dat is honderden jaren goed gegaan en opeens kan dat niet meer. Wij begrijpen dat niet", zo klonk het.

De 'vlaglocaties' bleken een jaar eerder afgekeurd, omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. Zo bleek de hijsinstallatie van de kerktoren van Muiden onveilig en bleek er ook met het Naarder stadhuis en de Grote Kerk het nodige mis.

Geen geld vrij

De gebouwen kunnen worden aangepast om het vlaggen weer mogelijk te maken, maar daar hangt wel een flink prijskaartje aan. Hoe graag de gemeente Gooise Meren zelf ook wil dat de vlag op feestdagen weer naar buiten gaat, het prijskaartje van bijna 75.000 euro is de gemeente voorlopig te gortig.

Gooise Meren wijst erop dat het flink moet besparen om de begroting rond te krijgen. Daardoor heeft het op dit moment geen ruimte om die 75.000 euro vrij te maken voor de aanpassingen aan de vlaglocaties.

Toch is het nog niet helemaal uitgesloten dat de locaties later niet alsnog worden aangepast: Gooise Meren kijkt momenteel hoe er structureel minder geld uitgegeven kan worden of juist meer geld binnen kan komen, waardoor er mogelijk toch geld voor de drie vlaglocaties over blijft. Tot het zover is, moeten Naarden en Muiden het doen met alternatieve vlaggenmasten die vorig jaar geplaatst zijn ter vervanging van de bekende vlaglocaties.