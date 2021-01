Motorcrossers in de duinen "Ze richten onbedoeld veel schade aan."

Vermoedelijk zijn de crossers zaterdag in alle vroegte met een man of twee of drie even tekeer gegaan. Sporen van de noppenbanden gaan over het strand en kriskras door de duintjes tussen Bloemendaal aan Zee en IJmuiden. Remco de Korte van Rijkswaterstaat: "Dat mag natuurlijk niet. Een beperkt aantal vergunninghouders heeft toestemming om met een motorvoertuig over het strand te gaan. Om strandtenten te bevoorraden bijvoorbeeld, of om toezicht te houden. Dit soort activiteiten zijn verboden en veroorzaken schade aan de duinen. Die zijn er niet alleen voor het mooie, maar hebben ook een waterkerende functie. Dat gaat om onze veiligheid dus alsjeblieft, blijf met je crossmotor weg van strand en duin. "

Rijkswaterstaat is officiëel strandbeheerder. Het Waterschap gaat over de duinen. In dit geval, ten zuiden van het Noordzeekanaal, is dat Hoogheemraadschap Rijnland. Het gebied net achter de duinen is weer onderdeel van het nationaal Park Zuid-Kennemerland waar PWN en Natuurmonumenten de scepter zwaaien. Handhaving, tenslotte, is weer in handen van de gemeenten Bloemendaal en Velsen. Snel ingrijpen als er crossers op het strand zijn, lijkt onmogelijk met zoveel betrokken instanties en overheden.

Recreatiedrukte

"Het gebeurt zo af en toe, maar ze te pakken krijgen is haast niet te doen", vertelt Marc Janssen van Stichting Duinbehoud. "Die crossmotoren gaan ontzettend snel en ze zijn veel wendbaarder dan auto's. Met een crossmotor kan je routes rijden waar je met je 4x4 auto niet kan volgen. Zeker met die snelheid niet." Ondanks de schade die de crossers aanrichten, is Janssen mild: "Vaak weten ze niet wat het probleem is. Dat ze planten stuk rijden of dieren verjagen hebben ze niet in de gaten. Voor de crossers is het strand één grote zandbak waar niets aan te vernielen valt. 'Een buitje, wat wind en een keer hoog tij en alle sporen zijn toch weer uitgewist?' Dat is dus niet zo. Zeker in de lage duintjes net tegen het strand aan is vanwege de recreatiedrukte best al veel druk op de natuur."

Stichting Duinbehoud is bezig met een plan voor meer Groene Stranden. Dat zijn plekken waar natuur iets belangrijker wordt gemaakt zodat dieren en planten daar wat minder overlast hebben van wandelaars, fietsers en badgasten. "We moeten het delen met elkaar, dus dat vraagt soms om een beetje inschikken. Graag zou ik aan de crossers een keer uitleggen wat er allemaal leeft in het gebied tussen de vloedlijn en het duingebied. Laat ze maar contract opnemen, dan gaan we een keer samen op excursie."