Brandstichter voetbalclub Victoria-O bekent: 5500 schadevergoeding voor herstel clubhuis

OBDAM - De veertienjarige dader die destijds aan is gehouden voor brandstichting in het clubhuis van voetbalvereniging Victoria-O is vandaag veroordeeld tot een voorwaardelijke jeugddetentie en tachtig uur taakstraf. Ook moet hij 5500 euro schadevergoeding betalen aan de club. Naast de brandstichting is de jonge dader ook verantwoordelijk gehouden voor beroving en mishandeling.

De rechtbank acht de brandstichting door de destijds 14-jarige Castricummer bewezen. Op 24 mei 2020 ontstond de grote brand bij voetbalvereniging Victoria-O in Obdam. In de eerste instantie werd gedacht aan kortsluiting, omdat de brand leek te zijn begonnen in de technische ruimte.

Maar toen twee buurtbewoners in Obdam een 14-jarige jongen in de kraag vatten die om onbekende reden probeerde te vluchten over de daken, bekende deze de brand te hebben gesticht.

De jongen heeft met een aansteker een doelnet in de brand gestoken in een materiaalhok van de voetbalvereniging. Volgens de voorzitter van de voetbalclub bedraagt de schade rond de 160.000 euro.

Persoonlijke omstandigheden

Naast brandstichting in het clubhuis van de voetbalvereniging heeft de Castricummer zich ook schuldig gemaakt aan beroving van een oude dame. Met de buitgemaakte sleutel heeft hij ook de auto ontvreemd, dit heeft hij bekend, maar wordt door de rechtbank niet bewezen geacht. Ook heeft hij een leeftijdsgenoot in elkaar geslagen.

In de zwaarte van de straf heeft de rechtbank mee laten wegen dat de jongen volgens een deskundige lijdt aan een cannabisverslaving en een oppositionele-opstandige stoornis: de jonge dader heeft zich vroeger buitengesloten gevoeld en wil nu niet buiten de groep vallen. Hierdoor is hij erg beïnvloedbaar.

De jongen blijft verbonden aan jeugdreclassering, moet medewerking verlenen aan behandeling in een jeugdzorgplus instelling en moet zich houden aan een avondklok.

Eigen risico op rekening van dader

De kantine van de voetbalclub werd in juli weer opgebouwd. Het bedrag van 160.000 euro schade wordt grotendeels vergoed door de verzekering, alleen een bedrag van 5500 euro eigen risico blijft openstaan, deze moet worden uitgekeerd aan de club, bepaalde de rechtbank vanmiddag.

"Dat was hetgeen wij gevraagd hebben en het lijkt ons niet meer dan redelijk dat hij het eigen risico zou betalen", verklaar voorzitter Cees koning van Victoria-O. De jongen was zelf geen lid van de club, maar kwam er wel vaker met vrienden uit het dorp, deelt de voorzitter. Verder wil hij er geen woorden aan vuil maken: Het is allemaal weer in orde straks. Als de centen gestort zijn dan is dat de afsluiting en dan is alles achter de rug."