Transferium tijdelijke isolatielocatie voor positief geteste vluchtelingen

HEERHUGOWAARD - Het Transferium in Heerhugowaard, het voormalige pand van Parlan Jeugdzorg, wordt een tijdelijke isolatielocatie waar het COA maximaal 88 positief geteste vluchtelingen kan onderbrengen. Het gaat om bewoners van de azc-locaties in Heerhugowaard en Den Helder.

De gemeente Heerhugowaard heeft ingestemd met het verzoek van het COA om het Transferiumgebouw tot juni 2021 te gebruiken als isolatielocatie.

Er wordt alleen van de locatie gebruik gemaakt als er geen isolatieruimte meer beschikbaar is in de asielzoekerscentra. Positief getesten moeten maximaal 14 dagen op de locatie in quarantaine verblijven, is de ervaring van het COA met eerdere tijdelijke coronavoorzieningen.

24-uurs beveiliging

Wanneer er asielzoekers in het gebouw verblijven, zal ook personeel van het COA en de GZA (gezondheidszorg asielzoekers) aanwezig zijn. Er is 24-uurs beveiliging en extra ondersteuning aanwezig om toe te zien op de toegang tot het gebouw .

De asielzoekers die tijdelijk in Transferium worden geplaatst, blijven gedurende die periode binnen. Op de locatie zijn geen bezoekers welkom.