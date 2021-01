Amsterdam NL V Hubrecht Duijker drinkt niet alleen dure wijn

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat vinpressionist Hubrecht Duijker, de eerste professionele wijnschrijver van ons land.

biografie naam: Hubrecht Duijker geboren: Amsterdam, 12 februari 1942 beroep: wijnschrijver erelijst: Wine Communicator of the Year, Julia Child Award, Wijnrank, Caballero del Vino

Hubrecht Duijker voor een selectie van zijn schilderijen - Robert Jan de Boer

Hobby Het eerste wat opvalt bij een een bezoek aan het huis van Hubrecht Duijker zijn de schilderijen. Niet een, niet twee, maar wel honderden doeken bedekken de wanden van zijn huiskamer. Langs de wanden op de grond en tegen de bank, eigenlijk overal hangen en staan schilderijen. Door het hele huis. "Het is amateurwerk", zegt Duijker, "maar ik kijk er zelf met plezier naar. En gelukkig dat mijn vrouw Juli mij toestaat om ze in het huis op te hangen."

Wijnschrijver We kennen Hubrecht Duijker natuurlijk niet van zijn schilderijen, maar van zijn kennis van wijnen. Eigenlijk kwam hij bij toeval op het wijnpad. Tijdens een bezoek aan de Horecava, waar hij kwam om bieren te proeven, belandde hij bij een wijnproeverij. Dat was eind jaren zestig. Van dezelfde importeur kreeg hij een blad over wijn toegezonden. Dat vond Duijker zo "flodderig" dat hij de makers een brief stuurde. Zo werd hij uitgenodigd om een heel nieuw tijdschrift te maken. Dat werd Wijn en Spijs.

Bladenmaker Nu was Duijker dus bladenmaker, maar zonder ervaring. Ook in de beoordelen van wijnen was hij een groentje. Van de eerder genoemde wijnimporteur kreeg Duijker daarom iedere zaterdag proefles. En hij moest zich ook het schrijven eigen maken. Duijker kwam uit de reclamewereld, dus hij had van dichtbij gezien hoe je teksten schrijft. Maar het kostte hem nog wel de nodige moeite om zelf tot een goed resultaat te komen. Duijker: "Ik begon het steeds leuker te vinden. Ik ben toen naar Het Parool gestapt, Het Financieel Dagblad, naar vakbladen. Toen kwamen ook de boekideeën.

Het Parool Duijkers eerste wijnboek, Kleintje Wijn, was een bundeling van zijn artikelen in Het Parool. Het eerste stukje had de titel Champagne verdient geen knal. De bekende tekenaar Opland maakte er een tekening bij. En dat zou hij wekelijks blijven doen, jarenlang, bij ieder stukje van Duijker.

Tekening van Opland bij Duijkers eerste wijnpublicatie - Opland

Quote "Mijn vader kreeg een attack toen ik zei dat ik over wijn ging schrijven" Hubrecht Duijker, wijnschrijver

Attack "In 1969 zette ik mijn eerste woorden over wijn op papier", graaft Duijker in zijn geheugen. "Vijf jaar later werd ik fulltime wijnschrijver, een beroep dat niet bestond in Nederland. Mijn vader, professor psychologie, kreeg een attack toen ik dat vertelde." Maar Duijker maakte snel naam als wijnschrijver. In de jaren die volgden schreef Duijker tientallen boeken. Een van zijn eversales is

Niet duur Duijker krijgt de duurste wijnen toegestuurd, maar goede wijn hoeft niet duur te zijn, benadrukt hij. "Je kan vandaag de dag voor vijf euro of minder, echt lekkere wijnen vinden." Om dat te benadrukken pakt hij uit zijn eigen voorraad een fles Grüner Veltliner, een Oostenrijkse witte wijn. "Die heb ik altijd in huis", zegt Duijker. "Deze is droog, maar ook sappig. Een beetje appelachtig. Die hartigheid maakt hem lekker bij van alles: bij sushi, bij schnitzel, bij kip, noem maar op.

Welke wijn waarbij En daarmee komen we bij een belangrijke vraag: welke wijn drink je waarbij. "Een goed gerecht verdient een goede wijn", zegt Duijker. Hij herkent het probleem van de consument: je hebt een recept in gedachte en je staat voor het wijnschap op zoek naar een lekker wijn daarbij. Maar wat kies je? Dat bracht Duijker op het idee voor een boek. Tot opluchting van menig wijnliefhebber. De wijngids Welke wijn waarbij, werd een gat in de markt, een everseller. Al twintig jaar in druk, en dat is heel bijzonder voor een wijn- of kookboek. "Ik weet dat omdat ik de ervaring heb. Omdat ik per jaar duizenden wijnen proefde en altijd zorgvuldig notities maakte. En eigenlijk altijd dacht: waar zou dit lekker bij zijn." En omdat zijn vrouw graag kookt, heeft Duijker ook al zijn wijnen in de praktijk kunnen toetsen.

