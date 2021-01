Vitesse-uitblinker Riechedly Bazoer verwerpt Ajax-geruchten: "Totaal niet mee bezig"

AMSTERDAM - Riechedly Bazoer peinst er niet over om deze transferperiode de overstap naar Ajax te maken. De middenvelder van Vitesse speelt een uitstekend seizoen, maar een vertrek is volgens hem niet aan de orde.

Bazoer speelde van 2014 tot en met 2017 bij Ajax. Vervolgens vertrok bij naar VfL Wolfsburg en via FC Porto en FC Utrecht belandde hij vorige zomer in Arnhem.

Niveau vasthouden

Door zijn goede optredens in het shirt van Vitesse wordt hij aan een terugkeer naar zijn oude werkgever gelinkt. "Maar daar is hij totaal niet mee bezig, dat hij het liefst naar Ajax wil klopt niet. Na het behalen van zijn persoonlijke doelen en zijn hoge niveau vasthouden, gaan we na dit seizoen rustig bekijken of de geschikte club ertussen zit. De ambitie om een stap te maken is er zeker, kijkend naar zijn leeftijd van pas 24 jaar."