Hilversummers aan de slag met ontwerp dat veelbesproken overweg veiliger moet maken

Hilversum besloot vorig jaar om de spoorwegovergang af te gaan sluiten voor auto's en ander gemotoriseerd verkeer. De zogeheten 'Kleine Spoorbomen' wordt als 'onveilig' bestempeld, mede door een aantal ongelukken. Daar was iedereen het al veel langer over eens, maar er werd jaren gesteggeld over hoe dat moet worden opgelost. Het afsluiten van de overweg voor gemotoriseerd verkeer bleek vorig jaar de beste optie.

Een grote groep buurtbewoners kijkt nu samen met de gemeente hoe de spoorwegovergang en de aangrenzende straten er straks uit moeten gaan zien. De gemeente geeft vooral advies, de bewoners denken mee.

Veiligere overweg en aangrenzende straten

Het is geen makkelijke klus om de spoorwegovergang en de aangrenzende wegen veiliger te maken. De werkgroep kijkt behalve naar de overweg zelf, ook naar de veiligheid van twee drukke kruispunten vlakbij en zoekt naar aanvullende maatregelen om het verkeer voor de buurt veiliger te maken.

De werkgroep moet uiteindelijk leiden tot een breedgedragen oplossing voor de veelbesproken onveilige overweg. "Niemand kent de verkeerssituatie rond de Kleine Spoorbomen beter dan de buurtbewoners. Hun kennis en ervaring zijn heel belangrijk voor het college om een goed besluit te nemen over de inrichting van de overweg en de omliggende straten. Ik kijk uit naar de adviezen", zegt wethouder Arno Schepers.

De werkgroep van buurtbewoners komt de komende tijd meerdere keren samen om verder te werken aan het ontwerp. Rond de zomer verwacht men klaar te zijn met een voorstel, dat dan gepresenteerd kan worden aan alle belanghebbenden. Het echte werk gaat van start als ook de politiek akkoord gaat. Wanneer alles volgens plan verloopt, wordt het gebied volgend jaar onder handen genomen.