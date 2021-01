Overval op Westerweg, verdachte aangehouden na zoektocht met politieheli

ALKMAAR - De politie heeft zojuist iemand aangehouden die een overval zou hebben gepleegd op de Westerweg in Alkmaar. Een politiehelikopter vloog lange tijd over meerdere wijken, waaronder het centrum en Hoefplan.

Dit laat de politie weten na vragen van NH Nieuws. Het is nog niet duidelijk wie het slachtoffer is van de overval en of de overvaller iets heeft buitgemaakt.

Later mogelijk meer informatie.