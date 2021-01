Barman van WIES is WEEFF Top Favoriet

WEST-FRIESLAND - Op de eerste dag van het nieuwe jaar kwam WIES met een ode aan de barman. Een weemoedig liefdesliedje, over terugdenken aan vroeger. Het is de nieuwe WEEFF Top Favoriet op WEEFF Radio!

Voor fans van WIES is de nieuwe single Barman geen onbekende. De Nederlandse band speelde het nummer al regelmatig tijdens optredens. Het nummer gaat over eenzaamheid en over terugdenken aan vroeger, aan die ene oude liefde. De single is weer extra toepasselijk geworden, nu alle horeca in Nederland alweer ruim drie maanden de deuren gesloten moet houden. Niet zo gek dus, dat WIES juist nú besluit om dit nummer als single uit te brengen: “Barman is een ode aan al die kroegen die nu dicht zijn en al die barmensen die thuis zitten.”