Tergooi wil minder mensen in het ziekenhuis: voorlopig maar één bezoekuur per dag

HILVERSUM - De bezoekuren van het Tergooiziekenhuis worden aangescherpt: patiënten in het ziekenhuis mogen tot en met 9 februari nog maar op één moment per dag bezoek ontvangen. De maatregel geldt sinds zaterdag en moet er voor zorgen dat er minder mensen naar het ziekenhuis komen. "De veiligheid van patiënten komt anders in gevaar", aldus een woordvoerder.

Ziekenhuispatiënten mochten al een tijdje maar één bezoeker per dag ontvangen, maar deze bezoeker kan nu ook nog maar op een moment van de dag langskomen: tussen 15.00 en 17.00 uur. Het avondbezoekuur en het extra bezoekuur op zondagochtend worden voorlopig geschrapt.

Het ziekenhuis neemt de maatregel onder meer vanwege de avondklok, maar zegt ook het aantal bezoekers dat het ziekenhuis bezoekt verder te willen inperken. "De veiligheid van de patiënten komt te veel in gevaar als er te veel mensen in het ziekenhuis komen", zegt woordvoerder Wencke Fassbender. Voor enkele afdelingen zoals de intensive care en de kraamafdeling gelden uitzonderingen op de regels.

De maatregelen gelden nu tot en met 9 februari, tot nu toe de laatste dag van de lockdown en de avondklok. Als de lockdown en de avondklok verlengd worden, is de kans groot dat het ziekenhuis haar maatregel ook verder verlengd.

Veel coronapatiënten

Tergooi heeft nog altijd relatief veel coronapatiënten in het ziekenhuis. Het gaat om 24 patiënten, waarvan er vijf op de intensive care liggen. Hoewel het aantal coronabesmettingen regionaal steeds verder daalt, is die daling in het ziekenhuis dus nog niet te merken.

Wel gaat het voorzichtig wat beter met het ziekteverzuim onder medewerkers. "Dat is vooral afgelopen week afgenomen", zegt Fassbender. Volgens de woordvoerder geeft dat het ziekenhuis 'heel voorzichtig' ruimte om regulier geplande operaties door te laten gaan. "We proberen dat waar het kan op te pakken, maar de onzekerheid blijft wel. Dat vinden we echt ontzettend vervelend."