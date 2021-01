Poll: Wat is de oplossing voor het woningtekort in de gemeente?

Aan een betaalbare woning komen in Amstelveen is voor velen haast onmogelijk. Er zijn veel te weinig huizen voor starters en daarom wil de gemeente flink bijbouwen. Maar waar moeten die komen? En ten koste van wat? De lokale omroep AAN! doet een onderzoek onder de inwoners.

Dat er een groot woningtekort is, is al jaren duidelijk. Maar in Amstelveen is weinig ruimte. Waar al die nieuwe woningen moeten worden gebouwd en vooral waar ze voor in de plaats moeten komen, dat is de grote vraag.

Eigen jeugd

Door het woningtekort is het momenteel erg moeilijk voor ondermeer Amstelveense jongeren om in de stad te kunnen blijven. Maar om dit op te lossen moeten er wellicht moeilijke keuzes worden gemaakt. De gemeente wordt omringd door groen, maar er is veel weerstand om daar te gaan bouwen. Ook liggen er in de stad een groot aantal sportvelden. Moeten die dan wellicht plaatsmaken?

