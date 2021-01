Bewonersenquête woningbouw Amstelveen

Amstelveen heeft grote ambities en wil wellicht groeien naar 110.000 inwoners. Doel is om een flink aantal (starters)-woningen te bouwen, zowel koop- als huurwoningen. Zo krijgen onder meer starters met een gemiddeld inkomen een kans om in de eigen gemeente te blijven wonen. Maar in Amstelveen is weinig ruimte. Al jaren worstelt de gemeente en haar inwoners met de vraag: waar gaan die woningen neergezet worden en vooral: ten koste van wat? De lokale omroep AAN! doet onderzoek naar de visie van Amstelveners.