Bijna 5 jaar na grote brand in IJmuidens café geniet chefkok Sidney nu op zee

IJMUIDEN - Met de sloop van café La Belle en buurman Villa Sportiva in IJmuiden verdwijnen wél de gebouwen, maar niet de herinneringen aan de brand die hier woedde in de nacht van 17 op 18 april 2016. Sterker nog: veel mensen die er deze week tijdens de ontmanteling passeren, moeten denken aan Sidney van Leeuwen, de chefkok van toen. Hij raakte bij de brand ernstig gewond, liep over driekwart van zijn lichaam derdegraads verwondingen op en onderging tientallen huidtransplantaties.

Bijna vijf jaar na die nacht laten Sidney van Leeuwen en zijn vriendin Yvonne vanaf hun catamaran in een baai aan de Turkse riviera weten dat het hen goed gaat. Sinds anderhalf jaar hebben ze een dochtertje en maken ze hun lang gekoesterde droom waar: ze zijn vrij en leven op hun schip bijna letterlijk van de wind. ‘Dali’ heet hun luxe, zeven meter brede en twaalf meter lange catamaran, naar de Spaanse kunstenaar Salvador Dali, die synoniem stond voor dromen. "Ik had die naam al langer in gedachten, maar toen ik tijdens de revalidatie met mijn vader een fietstocht maakte naar Spanje en we in Figueras kwamen, waar Dali heeft gewoond, wist ik het zeker: dát wordt de naam van ons schip", zegt Sidney. Levensonderhoud Om in hun levensonderhoud en in het onderhoud van het schip te kunnen voorzien ("We hebben niet veel nodig, hoor"), bieden ze met de catamaran zeiltrips aan. Corona zit dat even in de weg, maar hij heeft de hoop en verwachting dat DaliSailing een succes wordt. Het herstel van de brandwonden zal hem daarbij niet de weg zitten. Tekst gaat door onder foto

18 april 2016: het fitnesscentrum lin lichterlaaie

Zijn revalidatie verloopt voorspoedig, al tekent hij aan: "Je kan er op twee manieren naar kijken. Hoe gaat het ten opzichte van vóór de brand en hoe gaat ten opzichte van ná de brand. Ik doe het laatste en dan kan ik alleen maar zeggen dat het héél goed gaat. Ik ben nog wel snel vermoeid. Ik maak lange nachten en ‘s middags ga ik even plat. Maar als dat nog het enige is... " "Kort voor vertrek heb ik de laatste operaties gehad. Wat nu eventueel nog zou komen aan ingrepen, is puur voor het uiterlijk. Ik ben nu bezig met haartransplantaties. Nog één behandeling en dan heb ik mijn wenkbrauwen terug en daarmee mijn mimiek. Dat valt mensen echt op. Heel fijn om dat te ervaren."

In geen enkel opzicht is zijn toestand te vergelijken met die van kort na de brand. Hij ligt in het voorjaar van 2016 op het randje van de dood in brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk: ernstige brandwonden en een ‘deuk’ in zijn achterhoofd. Vermoedelijk heeft hij in de vlammenzee een zwaar voorwerp op zijn kop gekregen. Compleet in het verband gewikkeld ligt hij in zijn bed. "Ik leek wel een mummie", zegt hij in een documentaire die NH Nieuws een half jaar na de brand maakte over zijn revalidatie. Tekst gaat verder onder de video

De doktoren staan versteld van zijn doorzettingsvermogen. Hij gaat door helse pijnen, maar loopt eind november al de Velsertunnelloop van IJmuiden naar Beverwijk en fietst met zijn vader naar Spanje. "Gekkenwerk", noemen de artsen het. Maar ze weten ook: als Sidney iets in zijn hoofd heeft, gaat het hem lukken. Zeiltocht Zo droomt hij al enkele jaren voor de brand van de zeiltocht die hem in ruim een jaar tijd met een lange omweg langs de meest paradijselijke plekjes uiteindelijk voor de kust van Turkije doet belanden. Dagen dobberend zonder wind, dagen met flinke storm; hoe uitdagender de omstandigheden, hoe meer hij geniet. "Ik hou van avontuur", zegt hij. "Maar het schip is zeewaardig en ik weet wat ik doe. Het was met corona zo nu en dan lastig, je kon niet overal aan land. Soms hadden we tekort aan brandstof of een probleem om aan eten te komen." Lachend: "Is ook een avontuur hoor."

Wat gebeurde er in april 2016? De brand kort na middernacht op maandag 18 april 2016 in het fitnesscentrum naast La Belle, is van binnenuit aangestoken. Dat blijkt enkele dagen later uit het politieonderzoek. De politie vindt onder meer jerrycans en er worden brandversnellende chemicaliën aangetroffen. Er zijn meerdere brandhaarden. Als het fitnesscentrum vlam vat, zit het naastgelegen café La Belle vol. Als Sidney van Leeuwen, die dienst heeft die avond, op onderzoek uitgaat omdat hij vreemde geluiden hoort, wordt hij overvallen door de vlammenzee. Hij weet te ontkomen, maar raakt ernstig gewond. De cafébezoekers weten het pand op tijd te ontvluchten. Op het moment dat de brand wordt ontdekt, zou een onbekende het personeel hebben gewaarschuwd. Hij/zij bonst op de keukendeur en trekt aan de deurklink. Om wie het gaat, is nog steeds een raadsel. Ook zijn er getuigenissen over een donkere Volkswagen die de plaats delict aan de achterkant heeft verlaten. Sidney van Leeuwen zegt een half jaar later dat hij zich niet kan voorstellen dat de brandstichting tegen hem of het café was gericht. "In mijn hoofd gaat dat er niet in. De brand is ook náást het café ontstaan, niet erin." Bijna vijf jaar later heeft Van Leeuwen niet veel hoop dat het mysterie ooit wordt opgelost. "De politie heeft het serieus onderzocht. Er ligt een dik dossier. Iemand zal zijn mond voorbij moeten praten, misschien wordt het dan opgelost. Maar ik weet niet of ik daar iets aan heb." "Ik herinner mij niks meer van de brand, zelfs van de week ervoor en uiteraard de tweeëneenhalve maand erna niet. Maar ik had toen ik wakker werd wel veel vage dromen, ook over een donkere auto etcetera." Op de plek van de twee panden op de hoek van de Zeeweg en de Willemsbeekweg die nu worden gesloopt, komt een hotel met appartementen.

De laatste jaren voor de brand is hij zich op het leven op zee gaan voorbereiden. Hij volgt duik- en zeilopleidingen. "La Belle was al in handen van mijn zus. Met mijn hoofd zat ik al een tijdje op zee." Het gaat hem om vrijheid, échte vrijheid. "Niet niet wat je wel eens ziet bij een televisieprogramma als Ik Vertrek. Dus dat mensen in het buitenland gaan wonen en dan opeens een snelweg voor de deur krijgen of dat hun restaurant op de fles gaat. Met de boot kunnen we altijd weg als het ons ergens niet bevalt."