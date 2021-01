Vrouw (55) verdacht van betrokkenheid bij dood man (56) in woning Castricum

CASTRICUM - De persoon die gistermorgen dood werd aangetroffen is een woning aan de Lijsterbeslaan is de 56-jarige bewoner. De politie heeft sterke vermoedens dat de man is omgekomen door een misdrijf. Een 55-jarige vrouw zit vast op verdenking van betrokkenheid.

De man werd gisteren volgens de politie rond 11.20 uur 'onder verdachte omstandigheden' gevonden in zijn woning. De aangehouden vrouw was toen nog aanwezig in het huis.

Of de vrouw ook in hetzelfde huis woonde is niet bekend, al zijn de vermoedens er wel. Omwonenden vertelden gisteren aan NH Nieuws dat er een man en vrouw woonden met hun tienerdochter.

Het onderzoek naar de zaak loopt nog.