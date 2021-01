Bewoners Oude Dorp willen dat burgemeester zich met herinrichting bemoeit

AMSTELVEEN - Een deel van de bewoners wil een gesprek met burgemeester Poppens over de in hun ogen omstreden herinrichting van het Oude Dorp. Namens de tegenstanders is een brief geschreven waarin ze de burgemeester vragen zich persoonlijk te bemoeien met de zaak.

In de brief staat dat de gemeente volgens de tegenstanders de afspraken over de verkeersplannen niet nakomt, als het gaat om het (betaald) parkeerbeleid en het autoluw en autovrij maken van straten. Omdat hiertegen een bezwaarprocedure loopt, is er volgens de bewoners met wethouder Ellermeijer zwart op wit afgesproken dat zonder overleg ‘niets zou gebeuren wat hier van invloed op is’.

De bezwaarmakers zeggen dat er toch meerdere parkeerplaatsen worden weggehaald, zonder overleg. Ook zijn ze boos dat ze naar eigen zeggen uit de media moesten vernemen dat betaald parkeren wordt ingevoerd en is er bij sommige van hen onduidelijkheid wat de gevolgen van de de veranderingen zijn voor bewoners van de Tempelhof.

Facelift

De gemeente is deze maand begonnen met het in fases opknappen van het oude dorpscentrum van Amstelveen. Dat gebeurt onder meer door nieuwe bestrating in een deel van het dorp en het plaatsen van lantaarns. De moet als het aan de gemeente ligt, de karakteristieke uitstraling van het dorp bewaren.

Maar de tegenstanders vinden dat wethouder Ellermeijer geen open kaart speelt door onder ondernemers en bewoners selectief inspraak te vragen over de herinrichting. Een groot deel van de bewoners zou juist tegen zijn op grote onderdelen van het plan. Vooral als het gaat om het genomen verkeersbesluit om de Dorpsstraat gedeeltelijk af te sluiten en van de Stationsstraat eenrichtingsverkeer te maken.

Wob

De gemoederen zijn zo hoog opgelopen dat enkele bewoners hierover al eerder een Wob-procedure begonnen tegen de gemeente. Burgemeester Poppens liet in december nog weten te betreuren dat bewoners zich in de kou gezet voelen maar dat niet aan alle individuele wensen kan worden voldaan.

Volgens de gemeente is er alles aan gedaan om zoveel mogelijk bewoners en ondernemers te betrekken bij de ontwikkeling van het Oude Dorp. Of burgemeester Poppens na deze oproep van de bewoners opnieuw in gesprek gaat met de bezwaarmakers, kon de gemeente nog niet zeggen.