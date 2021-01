Jeugddetentie voor dader gewapende overvallen op snackbar en supermarkt

De Huizer werd vorig jaar maart, samen met een 19-jarige plaatsgenoot, opgepakt voor de twee overvallen. Ze zouden een paar maanden daarvoor gewapende overvallen hebben gepleegd op snackbar Röling aan de Kleine Drift en supermarkt Attent aan de Minckelersstraat. De tweede overval volgde vijf dagen na de eerste.

De twee overvallen hakten er behoorlijk in bij zowel de medewerkster van de snackbar als de overwegend verstandelijk beperkte supermarktmedewerkers. In beide gevallen stormden de overvallers luid schreeuwend en zwaaiend met een wapen de zaak binnen.

De eigenaresse van de snackbar werd bedreigd met een mes en een pistool. De daders sloegen met 500 euro op de vlucht. Een paar dagen later werd het personeel van supermarkt Attent, waar dus vooral mensen met een verstandelijke beperking werken, bij een overval door de twee jongens bedreigd met twee extreem grote messen. De daders konden er daar uiteindelijk met 300 euro vandoor gaan.

Bekentenis

De veroordeelde Huizer bekende twee weken geleden al verantwoordelijk te zijn voor de overvallen. De nu opgelegde straf is nagenoeg gelijk aan de eis van de officier van justitie. Naast de 98 dagen jeugddetentie, die de dader in voorarrest al heeft uitgezeten, krijgt hij dus een voorwaardelijke pij-maatregel opgelegd. Die maatregel is beter bekend als jeugd-tbs en is een behandelmaatregel voor jongeren bij wie er sprake is van een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening.

Omdat de rechtbank wil dat de verdachte met zijn behandeling aan de slag kan, hoeft hij een eerder voorwaardelijk opgelegde jeugddetentie niet uit te zitten. Deze wordt omgezet in een taakstraf van 120 uur.

Andere verdachte

De tweede verdachte van de overval staat pas op 12 maart voor de rechtbank. De zaak zou aanvankelijk twee weken geleden dienen, maar werd aangehouden omdat de man in quarantaine moest vanwege een mogelijke coronabesmetting.