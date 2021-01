De Peiling: Demonstraties tegen coronamaatregelen moeten verboden worden

NOORD-HOLLAND Op Amsterdam na bleef het in Noord-Holland gisteren rustig. Dat kan niet worden gezegd van de rest van het land. Nadat de demonstraties en rellen in Amsterdam en Eindhoven waren beëindigd, werd het rond het ingaan van de avondklok ronduit onrustig in gemeenten als Tilburg, Roermond en Apeldoorn.

Hoewel de demonstratie in Amsterdam was verboden en het Museumplein als veiligheidsrisicogebied was aangewezen, kwamen er zo'n 1.500 mensen op af van wie er bijna 200 werden aangehouden. De politiebond vreest dat het na de rellen van afgelopen weekend 'nog dagen of weken' onrustig blijft.

De rellen begonnen gisteren in Amsterdam en Eindhoven rond demonstraties tegen de coronamaatregelen die vooraf verboden waren door beide gemeentes. Ze sloegen na het ingaan van de avondklok over in andere gemeenten als Tilburg, Stein, Roermond en Apeldoorn. Voorzitter van de veiligheidsregio's Hubert Bruls zei in het NOS Radio 1 Journaal dat 'de gebeurtenissen werkelijk alle perken te buiten gingen'.

Coronahooligans

Andere berichten kwamen onder meer uit Den Haag, Tilburg, Venlo, Helmond, Breda, Arnhem en Enschede. "Het is vreselijk", reageert voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad: "Dit is geen demonstreren, ik zou dit coronahooligans noemen."

Bruls zegt dat mensen zich moeten bedenken of ze andere methoden kunnen gebruiken om hun stem te laten horen.

Ontoelaatbaar

"Je vraagt je werkelijk af: wat bezielt deze mensen?" Dat is de reactie van demissionair premier Mark Rutte op de rellen van afgelopen weekend. Hij noemde het geweld ontoelaatbaar.

Volgens hem gaat om 'crimineel geweld' en dat zal volgens hem ook zo worden behandeld. Toch benadrukte hij dat de veruit de meeste mensen zich netjes gedragen. "Ik ben ervan overtuigd dat 99 procent zich houdt aan de maatregelen."

Niks te maken met strijd voor vrijheid

Op de vraag wat hij gaat doen om soortgelijke rellen de komende dagen te voorkomen, zei de premier: "Als er extra dingen nodig zijn, zullen we dat altijd doen. Maar mijn boodschap van vandaag is een andere: namelijk, dit heeft niks te maken met strijd voor vrijheid. We strijden juist tegen dit virus om die vrijheid terug te krijgen."

Rutte zou het liefst alle maatregelen nu willen intrekken. "Maar dan weet ik wat er gebeurt", zei hij. "Dan krijgen mensen met een kwetsbare gezondheid en ouderen een enorm probleem met de gezondheid. De ziekenhuizen zullen het dan heel erg zwaar krijgen. Het betekent dat weer allerlei operaties moeten worden uitgesteld. Dat is niet acceptabel."

Politiebond

De Nederlandse Politiebond houdt er rekening mee dat het nog ‘dagen of weken’ onrustig blijft vanwege de avondklok. Dat liet bestuurder Koen Simmers zondagavond in Nieuwsuur weten na een zondag vol rellen, verspreid over heel Nederland.

Simmers deed een oproep om de avondklok na te leven. “Het is niet voor niets. Val de politie niet aan, wij kunnen er ook niets aan doen dat deze regels er zijn. Het is niet normaal dat je politiemensen met dodelijke wapens aanvalt.”

Veiligheidsberaad

Aan het einde van de middag is er een Veiligheidsberaad. Daarin zullen de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's met onder anderen justitieminister Grapperhaus de onlusten van gisteren bespreken.

Bruls heeft het idee dat relschoppers in andere gemeenten geïnspireerd zijn geraakt na het zien van het geweld in met name Amsterdam en Eindhoven. "Dat maakt het wel buitengewoon ernstig en zal ook een kernpunt van ons overleg zijn. Hoe zorg je dat het niet te veel overslaat?"