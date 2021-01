Buitenbad Noorderparkbad sinds vandaag ook open: "Animo voor buitenzwemmen is groot"

AMSTERDAM - Het buitenbad van het Noorderparkbad in Noord is sinds vanmorgen open. Na het succes van het De Mirandabad in Zuid, is dit het tweede buitenbad van Amsterdam dat sinds de lockdown geopend is.

Normaal sluiten de buitenbaden op 1 september. Maar nu alle binnenbaden gesloten zijn en het De Mirandabad inmiddels met wachtlijsten werkt, besloot wethouder Suzanne Kukenheim een tweede bad te openen. "Het animo voor zwemmen in het buitenbad van het De Mirandabad was zo groot, dat we besloten hebben om nog een buitenbad te openen. Zo kunnen Amsterdammers ook in deze lastige tijd waarin veel niet mag in beweging blijven en even hun zinnen verzetten", aldus Kukenheim.

"Het water wordt verwarmd tot een temperatuur van 18 tot 21 graden, maar kan met name bij nachtvorst 's ochtends net onder die temperatuur zijn", volgens de gemeente. Het buitenbad is op de eerste plaats bedoeld voor Amsterdammers, om onnodige verkeersbewegingen te beperken. Om de kunnen voldoen aan de coronamaatregelen mogen er maximaal 25 mensen per uur zwemmen en zijn de kleedruimtes gesloten.

