Politieonderzoek na gelost schot op woonwagenkamp Monnickendam

Dat laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. "De situatie is inmiddels onder controle." Agenten doen sporenonderzoek, meldt hij.

Woonwagenkamp

De woordvoerder wil niet bevestigen of het incident verband houdt met het woonwagenkamp aan de Kloosterdijk, maar uit foto's blijkt wel dat daar naar sporen wordt gezocht.

Wie of wat er beschoten is, wil de politie op dit moment evenmin kwijt. Daarover wordt later vandaag meer bekendgemaakt, net als over de identiteit van de verdachte.