25 oud-studentenraadsleden eisen aftreden decaan Geesteswetenschappen UvA

AMSTERDAM - Oud-leden van de facultaire Studentenraad eisen in een brief gericht aan de UvA het vertrek van decaan Weerman. Hij zou jarenlang klachten rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag niet serieus hebben genomen.

"Het naleven van zijn verantwoordelijkheid jegens studenten blijkt onmogelijk voor Fred Weerman", valt in de brief te lezen. "Daarom zien wij maar één juist antwoord en dat is het opgeven van de functie en ruimte te maken voor iemand die studenten en hun sociale veiligheid wél serieus neemt."

Meerdere zaken rondom grensoverschrijdend gedrag zouden de oorzaak zijn van de kritiek op de decaan. De faculteit zou niet juist zijn omgegaan met klachten waardoor "slachtoffers in de eerste zaak beschreven hoe de procedure hen liet voelen als 'tegenstanders in de strijd [om de reputatie van de docent]'".

Pas actie na berichtgeving NRC

De tweede zaak die wordt besproken in het persbericht gaat om een Frans docent die in 2017 grensoverschrijdend gedrag vertoonde. Toch kon de docent nog twee jaar lesgeven nadat het slachtoffer een klacht had ingediend. "Pas toen de NRC dit najaar lucht kreeg van de zaak ondernam het facultaire bestuur stappen, werd er een onderzoek ingesteld en is de docent op non-actief gesteld."

Volgens de oud-raadsleden is de decaan aan te wijzen voor deze problematiek. Hij zou bijvoorbeeld ook niet hebben gereageerd op brieven van de raden met adviezen en instemmingsverzoeken. "Het negeren van klachten over grensoverschrijdend gedrag is in onze ogen dus niet een incident, maar komt voort uit een opstelling van de decaan die structureel studenten en hun problemen miskent."

Reactie UvA

In een reactie laat de UvA weten geen inhoudelijk commentaar te kunnen geven op de brief. "Er lopen nog onderzoeken naar de twee zaken. Externe onderzoeken waarbij onafhankelijke bureaus zijn ingeschakeld. We willen eerst die onderzoeken afwachten voordat we inhoudelijk reageren. Het is de bedoeling dat die onderzoeken in de loop van februari zijn afgerond", vertelt de persvoorlichter van de UvA.