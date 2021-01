Polderbaan Schiphol vanaf vandaag drie maanden dicht

SCHIPHOL - De Polderbaan is de komende drie maanden dicht. Aan de start- en landingsbaan wordt grootschalig onderhoud uitgevoerd. Daarna gaat de Polderbaan maar beperkt open, vanwege werkzaamheden aan de taxibanen en de bouw van een extra vliegtuigviaduct. Daarna is de Zwanenburgbaan aan de beurt. Tegen de zomer moeten de werkzaamheden aan de twee parallelle banen zijn afgerond.

In vergelijking met een jaar geleden is het wel een stuk rustiger op Schiphol. Door de coronacrisis, het gedeeltelijke vliegverbod en het negatieve reisadvies voor de hele wereld wordt er veel minder gevlogen.

De Buitenveldertbaan zal ook vaker als startbaan worden gebruikt. Vliegtuigen klimmen dan boven Amstelveen naar hun kruishoogte. De Schiphol-Oostbaan is de kortste baan van Schiphol met een naderingsroute recht boven hartje Amsterdam.

Ook omwonenden in Amsterdam en Amstelland moeten de komende maanden rekening houden met andere vliegroutes. Tijdens de werkzaamheden worden de Kaagbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan vaker ingezet. De Kaagbaan kan in noordoostelijke richting worden gebruikt, een baanrichting die zelden wordt toegestaan. Vliegtuigen zullen dan recht boven Amsterdam opstijgen.

Na de werkzaamheden aan de Polderbaan zijn de taxibanen en de Zwanenburgbaan aan de beurt. Beide banen zijn in die periode beperkt beschikbaar voor het vliegverkeer. Het onderhoud aan de Polderbaan, Zwanenburgbaan en de omliggende taxibanen is op 6 juni afgerond.

