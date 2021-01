Zeker 100 aanhoudingen bij demonstratie Museumplein, meer arrestaties verwacht

AMSTERDAM - De politie heeft vandaag meer dan honderd mensen aangehouden bij de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. De demonstratie was illegaal en het Museumplein was aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Toch kwamen er rond de 1.500 demonstranten op af.

Aanwezigen bleven echter op het Museumplein. De politie en Mobiele gebruikten waterkanonnen om het gebied te ontruimen. Veel demonstranten trokken toen weg, maar een klein groepje ging door.

Rellen

In een persbericht van de gemeente staat dat er in de omliggende straten veel geweld is gebruikt. "Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. De politie is ook bekogeld met zwaar vuurwerk."

De meeste van de arrestaties zijn aan het einde van de middag verricht. Rond 18.00 uur was de situatie iets rustiger. Het aantal arrestaties kan nog oplopen.

Bekijk hieronder beelden van de stenengooiers