Drukte en files richting strand en natuurgebieden

NOORD-HOLLAND - Dat veel mensen vandaag even wilden uitwaaien op het strand, blijkt uit de files richting de stranden. Niet alleen in Zandvoort en Bloemendaal was het druk. Ook het strand van Egmond aan Zee stroomde vol met bezoekers.

Afsluiting bij natuurgebied Lage Vuursche - Caspar Huurdeman Fotografie

Het is een tafereel dat we normaal niet zo zien in de winter, maar nu lijkt de kou en regen mensen niet te weren uit de natuurgebieden en het strand. In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland lopen hordes mensen - jong en oud - door het gebied en op het strand in Egmond aan Zee pakken strandgangers de kans even een frisse neus te halen langs de kust. De ANWB liet vanmiddag via Twitter weten dat het druk is op de wegen naar Zandvoort en Bloemendaal. Hier stond enige tijd een lange file, dit zorgde voor irritaties bij sommige Twitteraars.

Afgesloten Even na 14.00 uur had de gemeente Baarn het dorp en het bosgebied bij het Lage Vuursche afgesloten. Vooral bij de horeca in de Kuil was het druk met bezoekers. De kruisingen Hilversumsestraatweg/de Hoge Vuurscheweg en de Vuurse Steeg/Embranchementsweg werden afgezet.

Wandelend publiek op strand Egmond aan Zee - Sjef Kenniphaas