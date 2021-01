Schouten vliegt naar baanrecord op 3.000 meter

HEERENVEEN - Irene Schouten heeft op indrukwekkende wijze de 3.000 meter tijdens de wereldbekerwedstrijd in Heerenveen gewonnen. De schaatster uit Hoogkarspel schreef in een tijd van 3.57,15 het baanrecord in Thialf op haar naam.

Orange Pictures

Daarmee reed Schouten twee tienden sneller dan het baanrecord van Antoinette de Jong. Nadat ze zaterdag al goud won op de mass start, betekende de overwinning op zondag haar eerste overwinning in de individuele World Cup. Oranje boven Schouten rekende op de 3.000 meter af met haar directe concurrent Antoinette de Jong, die haar vorige week nog te slim af was op het EK allround. De Jong werd tweede in een tijd van 3.58,52. De Nederlandse Joy Beune completteerde het oranje gekleurde podium door het brons te pakken in 3.58,90.

Quote "Met de NK afstanden dacht ik al op mijn best te zijn, maar het gaat elke keer weer beter." Schaatsster Irene Schouten

Doorgroeien naar WK afstanden Tegen de NOS verklaart Schouten dat ze zichzelf iedere week blijft verbeteren. "Met de NK afstanden dacht ik al op mijn best te zijn, maar het gaat elke keer weer beter. Een groot deel is geloven in mijzelf en misschien ook wel de combinatie met mijn coaches. Dat werkt goed. Nu hoop ik eigenlijk nog door te groeien naar de WK afstanden."