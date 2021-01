Dai Dai N'tab moet alleen Arefyev voor zich dulden op 500 meter tijdens wereldbeker

HEERENVEEN - Dai Dai N'tab is er niet in geslaagd om twee dagen op rij de snelste te zijn op de 500 meter tijdens de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. De Amsterdammer greep in een tijd van 34,62 seconden het zilver.

De Russische schaatser Artem Arefyev was N'tab te snel af. Op de 500 meter greep hij in een tijd van 34,45 het goud. Daarmee was de sprinter twee tienden van een sneller dan N'tab, die zichzelf ten opzichte van zaterdag niet kon verbeteren. In de rit tegen Ronald Mulder (34,74) - die hij wel won - maakte hij in de eerste meters een paar kleine foutjes, die hij moest bekopen met licht tijdsverlies.