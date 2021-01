Ajax drukt kansenregen uit in minimale zege op Fortuna Sittard

SITTARD - Ajax kende een enerverende middag in Zuid-Limburg. De Amsterdammers kregen een overvloed aan kansen, maar schoten 'slechts' twee keer toe tegen Fortuna Sittard, dat bij vlagen flink van zich af beet (1-2).

Ajax-trainer Erik ten Hag had een plek ingeruimd voor Perr Schuurs. De verdediger, die in 2018 overkwam van de Limburgse club, moest de afgelopen twee wedstrijden Jurriën Timber voor zich dulden, maar kreeg tegen zijn oude club een basisplaats.In Sittard, waar het vannacht aardig gesneeuwd heeft en het veld nog sneeuwvrij gemaakt moest worden, vormde Schuurs samen met Daley Blind het centrale duo.

Ajax loot PSV in kwartfinales KNVB-beker

Brutaal Fortuna Sittard

De defensie van Ajax werd in de beginfase meer aan het werk gezet dan menigeen vooraf had verwacht. Doordat de thuisploeg nadrukkelijk loerde op een uitbraak, golfde het spel de eerste twintig minuten op en neer. Via Semedo en Hansson kreeg de thuisploeg de beste kansen om op voorsprong te komen. Daarentegen creeërde Ajax ook de nodige mogelijkheden. Dusan Tadic en Sébastien Haller hadden alleen het vizier niet helemaal op scherp staan.

Kansenregen

Ondanks het surplus aan kansen, had Ajax hulp van Fortuna Sittard nodig om op voorsprong te komen. Spits Sebastian Polter werkte een hoekschop achter zijn eigen doelman: 0-1. Na het doelpunt trokken de Amsterdammers de wedstrijd meer naar zich toe. Met frivool voetbal en creatieve aanvallen werd Fortuna steeds meer teruggedrongen. Nagenoeg iedere aanval resulteerde wel in een goede kans, maar de vooruitgeschoven pionnen verzuimde de score verder uit te bouwen.

Moeizaam

Fortuna Sittard startte na rust net zo brutaal als voor rust. Semedo legde de bal drie minuten na rust voor op rechtsback Mickaël Tirpan, die vogelvrij de bal achter Onana schoot: 1-1. Zakaria Labyad leek Ajax even later weer op voorsprong te zetten, maar na tussenkomst van de VAR werd het doelpunt wegens hands geannuleerd. Haller zijn treffer een paar minuten later werd wel geldig bevonden. De Franse spits kroop voor zijn directe tegenstander en tikte de voorzet van Tadic achter doelman Van Osch.

In de daaropvolgende aanvallen liet Ajax maar weer eens zien dat het qua afwerking niet de beste middag kende. Situaties waarin de Amsterdammers met vijf aanvallers tegenover een verdediger van Fortuna stonden, leverden zelfs geen doelpunt op. Fortuna-aanvaller Polter ging er in de blessuretijd nog met rood vanaf, omdat hij zijn noppen op de knieschijf van invaller Edson Alvarez plantte.

Opstelling Fortuna Sittard: Van Osch; Tirpan, Angha, Janssen, Cox; Rienstra, Flemming, Tekie; Semedo, Polter, Hansson

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Labyad; Antony, Haller, Tadic