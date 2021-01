Beton en bloemen tegen ramkraken in chique, maar veel te stille P.C. Hooftstraat

AMSTERDAM - Ook in de chicste winkelstraat van Amsterdam zorgt corona voor oorverdovende stilte. De winkels zijn gesloten en je kunt er deze dagen gemakkelijk parkeren, iets dat in 'normale' tijden ondenkbaar is. Toch neemt de winkeliersvereniging maatregelen om de straat veilig te houden. Na twee ramkraken bij modewinkels - de laatste was in december - is er extra beveiliging ingehuurd en zijn er betonblokken geplaatst die moeten voorkomen dat overvallers een auto door de pui rijden.

Het zijn niet de eerste versperringen die worden neergezet in de straat. Op verschillende plekken staan al betonversperringen maar dan vermomd als bloembakken en bankjes. En het is de bedoeling dat er daar meer van komen, vertelt Kai Bartelink van de winkeliersvereniging Museum-Kwartier.

"We zijn in gesprek met de gemeente maar een aantal ondernemers wilde niet wachten en heeft op eigen initiatief betonblokken geplaatst", aldus Bartelink.

De winkeliersvereniging hoopt dat deze snel vervangen worden door iets 'vriendelijker' ogende versperringen. Het is geenszins de bedoeling bezoekers het gevoel te geven dat het ieder moment mis kan gaan in de P.C. Hooft.

Rechtop in bed

De maatregelen hebben er ondertussen voor gezorgd dat veel ondernemers zich wel weer veilig voelen, vertelt Sander Lusink van de iconische pakkenwinkel Oger Fashion. "Zo'n ramkraak is behoorlijk schrikken, vooral voor bewoners. Het gebeurt natuurlijk in het holst van de nacht als het personeel van de winkels er niet is. De bewoners zitten dan wel rechtop in hun bed."

Hij is dan ook blij dat er in de buurt vaker gecontroleerd wordt. Bovendien zou de politie in onherkenbare auto's de zaak in de gaten houden. Lusink ziet overigens meer in een vrolijke aanpak. "Het is natuurlijk stil op straat door de coronacrisis, maar het ergste hebben we gehad. Het blijft wat langer licht en dat scheelt voor het veiligheidsgevoel", aldus Lusink.

Tulpen

Hij hoopt dat het aanbrengen van voorjaarsvrolijkheid in de vorm van tulpen gaat helpen om overvallers op afstand te houden.