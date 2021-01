Melding van iemand in het water brengt politie op het spoor van hennepkwekerijen

HEM/BOVENKARSPEL - De politie is vrijdag twee hennepkwekerijen en gestolen goederen op het spoor gekomen, nadat ze een melding kregen dat er iemand te water was geraakt aan de Zuiderdijk. Er zijn vier mannen en een vrouw aangehouden.

De politie was vrijdagochtend naar de Zuiderdijk gekomen omdat er iemand in het water zou zijn geraakt. Eenmaal daar stuitten de agenten op een terrein met verschillende gestolen goederen en een hennepkwekerij met 150 planten en stekken.

"Vervolgens werd naar aanleiding van de vondst aan de Zuiderdijk ook een locatie onderzocht aan de Koggenweg in Hem", zo laat de politie weten. Ook hier stapten de politieagenten een hennepkwekerij binnen. Dit keer met 35 planten en dertien kilo gedroogde hennep.

Aanhoudingen

Er zijn vier mannen aangehouden in de leeftijd van 25, 30, 40 en 43 jaar en een 32-jarige vrouw. De gestolen goederen, hennep en de apparatuur in de kwekerijen zijn in beslag genomen. Er bleek sprakte te zijn van elektriciteitsdiefstal, waarvan de elektriciteitsmaatschappij aangifte doet.