Zo zagen de straten van Amsterdam eruit tijdens de eerste avondklok

AMSTERDAM - Nog nooit waren de straten van onze hoofdstad op een zaterdagavond zo leeg. Op een enkele hondenbezitter, zorgmedewerker of muzikale dakloze na was alleen het geluid van voorbijrazende -grotendeels lege- trams en bussen te horen. Waar bewoners van de binnenstad de rust tijdens de eerste lockdown nog konden waarderen, lijkt juist nu die stilte oorverdovend te zijn. "De lol is er nu wel vanaf. Ik vind het treurig", aldus een bewoner.