Vermiste Suisunaila (20) uit Wormerveer overleden

WORMERVEER - De 20-jarige Suisunaila die sinds Nieuwjaarsdag werd vermist, is overleden. Dit maakte de politie gisteren bekend.

Suisunaila werd op 1 januari voor het laatst gezien. De politie vroeg via Facebook om hulp bij het zoeken, omdat ieder spoor van de vrouw ontbrak.

De politie deelde gisteren op Facebook dat Suisnaila overleden is aangetroffen. 'Wij wensen de familie veel sterkte toe', staat in het bericht. Verder laat de politie weten geen verdere uitspraken te doen over deze zaak 'uit respect voor de familie.'