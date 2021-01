Boetes en arrestaties bij demonstraties in IJmuiden en Den Helder

NOORD-HOLLAND - Niet iedereen hield zich aan de regels van de avondklok om na 21.00 uur niet meer op straat te komen. In IJmuiden moest de politie ingrijpen bij een demonstratie op het Martkplein met tientallen demonstranten. En in Den Helder werden enkele boetes uitgeschreven aan demonstranten die op het Julianaplein protesteerden tegen de avondklok.

In IJmuiden begon de demonstratie kort na 21.00 uur op het Martkplein. De politie moest ingrijpen, waarna volgens de IJmuider Courant deelnemers op hoge snelheid zijstraten en stegen inrenden. Ook werd de muziekinstallatie snel afgevoerd. De krant schrijft dat de groep demonstranten muziek draaide en veel deelnemers hun gezicht hadden bedekt met sjaals.

Volgens de politiewoordvoerder zijn twee mensen aangehouden. Verder is het onduidelijk door wie de demonstratie is georganiseerd en of er boetes zijn uitgedeeld.

'Avondklok gaat te ver'

Maar niet alleen in IJmuiden waren mensen het niet eens met de avondklok. Ook in Den Helder stonden demonstranten na 21.00 uur nog op straat. In totaal protesteerde een groep van zo'n 60 mensen op het Julianaplein. Zij vinden de avondklok te ver gaan, spreken van onderdrukking en inperking van vrijheden en denken ook dat mondkapjes geen zin hebben.

Kort voor 21.00 uur gaf de politie waarschuwingen aan de demonstranten, waar het grootste deel gehoor aangaf. Het kleine groepje dat nog bleef, kreeg een boete, meldde mediapartner Den Helder Actueel.

De burgemeester van Den Helder Jeroen Nobel heeft via Twitter laten weten dat er 'een paar boetes zijn uitgedeeld, maar het daar gelukkig bij is gebleven'.

Avondklok in provincie

Verder zorgt de avondklok voor verschillende straatbeelden in onze provincie. NH-verslaggevers namen een kijkje in verschillende steden en regio's in de provincie om te kijken hoe goed de maatregelen werden nageleefd.